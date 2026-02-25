Volevano rubare oro e offerte dalla teca della Madonna in ospedale tre condanne definitive

Un tentato furto di oro e offerte dalla teca della Madonna in ospedale ha portato a condanne definitive per tre persone. Le tre persone, provenienti da Canicattì, avevano cercato di sottrarre oggetti sacri durante una visita. La Cassazione ha confermato le pene di tre anni di reclusione e duemila euro di multa per ciascuno di loro. Le sentenze sono ora definitive e non si può più ricorrere.

La Cassazione respinge i ricorsi e conferma la pena di 3 anni di reclusione e 2 mila euro di multa ciascuno. L’episodio nel reparto di Ostetricia: minacciata un’operatrice con una pistola giocattolo modificata La Cassazione ha respinto i ricorsi e reso definitive le condanne a 3 anni di reclusione e 2 mila euro di multa ciascuno per un uomo e due donne originari di Canicattì, ritenuti responsabili di tentata rapina aggravata. Confermata anche l’interdizione temporanea dai pubblici uffici e il risarcimento dei danni alla parte civile. I fatti risalgono al 28 aprile 2021, quando le due donne tentarono il colpo all’interno del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Sant’Agata Militello. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

