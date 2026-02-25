vogue nel mondo sfila in galleria spettacolo tra moda e tocco umano al comune almeno 2 milioni di euro

Vogue “nel mondo” ha portato in Galleria uno spettacolo di moda e arte, attirando oltre due milioni di euro di fondi pubblici. La sfilata ha presentato un viaggio tra passato e futuro, con abiti che spaziano dai broccati rinascimentali alla lana industriale. Sul palco si sono esibiti modelli e Roberto Bolle, creando un’atmosfera coinvolgente e innovativa. La manifestazione ha unito estetica e tecnologie avanzate, offrendo un’esperienza unica nel suo genere.

Una sfilata, anzi più che una sfilata. Uno spettacolo strutturato in una serie di atti tematici dedicati alla moda e alla sua evoluzione, tra broccati rinascimentali e lana industriale, immagini tridimensionali sui maxischemi, modelle e modelli in passerella e l’étoile della Scala Roberto Bolle in pista. Tutto ciò all’interno di un palcoscenico monumentale come la Galleria Vittorio Emanuele II. La rivista “ Vogue “ ha scelto Milano e il suo Salotto “buono“ per la quinta edizione del “ Vogue World “ che ha già toccato New York nel 2022, Londra nel 2023, Parigi nel 2024 e Hollywood nel 2025. L’appuntamento meneghino è per il prossimo 22 settembre, inaugurerà la Settimana della moda e sarà trasmesso in tutto il mondo in streaming. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

