Voglio una data La richiesta di Zelensky per l’adesione all’Ue ai leader europei a Kyiv solidali ma a mani vuote

Volodymyr Zelensky ha chiesto una data concreta per l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea, portando il tema al centro del dibattito europeo. La richiesta arriva in un momento di forte pressione, mentre i leader europei si sono mostrati solidali, ma senza promesse definitive. Zelensky ha sottolineato l’urgenza di una risposta chiara, anche di fronte alla complessità politica e alle recenti tensioni tra Kiev e Bruxelles. La discussione resta aperta senza una decisione immediata.

Bruxelles. Sull’adesione all’Unione europea “voglio una data”, ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista al Financial Times alla vigilia del quarto anniversario dell’aggressione su larga scala della Russia. “Una data chiara per l’adesione dell’Ucraina, l’anno 2027, è molto importante per noi. E spero fattibile”, ha ribadito Zelensky ieri durante una conferenza stampa con la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e quello del Consiglio europeo, António Costa. L’Ucraina è entrata nel quinto anno di guerra. L’Ue e i suoi stati membri sono di nuovo in difficoltà, costretti a inseguire gli eventi sul campo di battaglia e nelle trattative tra Donald Trump e Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Zelensky: “Voglio una data specifica per adesione alla UE”Volodymyr Zelensky ha chiesto che, in un eventuale accordo di pace, venga stabilita una data precisa per l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea.

L’appello di Zelensky ai leader europei: «Decidete o avrete detto solo parole vuote» | Ue: ok a prestito da 90 miliardi a Kiev L'appello di Zelensky ai leader europei risuona con urgenza, sottolineando l'importanza di azioni concrete.

Argomenti discussi: Zelensky al Financial Times: Siamo all'inizio della fine, ma Putin sta giocando; Zelensky: la guerra in Ucraina è l'inizio della fine.

