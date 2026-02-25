Voghera dodici anni all’assessore sceriffo

Il tempo delle mele Il leghista Massimo Adriatici aveva la delega alla sicurezza e uccise con un colpo di pistola Younes El Boussettaoui. Salvini solidarizzò col primo. Una vicenda che si accompagna alla propaganda della destra degli ultimi anni Il tempo delle mele Il leghista Massimo Adriatici aveva la delega alla sicurezza e uccise con un colpo di pistola Younes El Boussettaoui. Salvini solidarizzò col primo. Una vicenda che si accompagna alla propaganda della destra degli ultimi anni Se un giorno qualcuno si mettesse in testa di ricostruire il rapporto tossico tra sicurezza e politica in Italia, di descrivere il modo in cui l’estrema destra è arrivata al potere utilizzando le paure e fomentando le tensioni, difficilmente potrà tralasciare di menzionare Younes El Boussettaoui, il cittadino marocchino che finì ammazzato da Massimo Adriatici, assessore leghista di Voghera. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it L’assessore-sceriffo Adriatici condannato a dodici anni di reclusione. Le parti civili: “Una sentenza che fa credere nella Giustizia”Massimo Adriatici, ex assessore alla Sicurezza di Voghera, è stato condannato a dodici anni di carcere per aver ucciso Younes El Boussettaoui, un uomo con problemi mentali, in piazza Meardi nel luglio 2021. Massimo Adriatici, condannato a 12 anni per omicidio ex assessore VogheraMassimo Adriatici ha ricevuto una condanna a 12 anni di carcere per aver ucciso Younes El Boussettaoui con un colpo di pistola nel 2021 a Voghera. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Sparò e uccise un senzatetto, 12 anni all'ex assessore leghista di Voghera; Omicidio volontario, 12 anni all'ex assessore di Voghera Massimo Adriatici; Voghera, dodici anni all’assessore sceriffo; Processo Adriatici, l'ex assessore di Voghera condannato per l'omicidio di El Boussettaoui. Sparò e uccise un uomo, 12 anni all'ex leghista Massimo AdriaticiEra assessore a Voghera e aveva la delega alla Sicurezza. È accusato di omicidio volontario di Younes El Boussettaoui, un marocchino freddato con un colpo di pistola in una piazza la sera del 20 lugli ... ansa.it Voghera, l’ex assessore Adriatici condannato a 12 anni per omicidio volontarioL’ex assessore leghista di Voghera riconosciuto colpevole per la morte di Younes El Boussettaoui. Disposto un risarcimento di 380mila euro ai familiari ... affaritaliani.it L’ex assessore leghista di Voghera Massimo Adriatici è stato condannato a dodici anni di carcere per omicidio. Nel 2021 uccise il 39enne Youns El Boussettaoui con un colpo di pistola. Il giorno dopo, Matteo Salvini aveva preso posizione sui social: “Si fa stra - facebook.com facebook Condannato a 12 anni Massimo Adriatici, ex assessore leghista di Voghera, per omicidio volontario x.com