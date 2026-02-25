Voci di Viareggio I podcast di padre Elzeario per dialogare con la città

Padre Elzeario ha lanciato i podcast di “Voci di Viareggio” per avvicinare i cittadini alla fede attraverso un linguaggio più diretto e accessibile. La causa è la volontà di usare la comunicazione digitale per coinvolgere le nuove generazioni e favorire un dialogo aperto con la comunità. I programmi affrontano temi quotidiani e offrono uno spazio di confronto, stimolando la partecipazione attiva dei giovani e delle famiglie. Il progetto si rivolge a chi cerca un nuovo modo di parlare di spiritualità.

La comunicazione digitale al servizio della fede e della chiesa moderna per parlare e dialogare con i cittadini utilizzando un linguaggio moderno, aperto alle giovani generazioni. Si chiama " Chiesa nella città di Viareggio " è il canale Youtube che ha la voce di padre Elzeario Nowak, francescano e parroco della chiesa di S.Antonio. Il frate francescano ha pensato di utilizzare la tecnologia e la comunicazione digitale delle quali è appassionato per portare il Vangelo dentro la vita concreta della città. Il canale attivo da tempo propone riflessioni quotidiane, contenuti brevi per i social e approfondimenti che cercano di raggiungere tutti i cittadini, di coinvolgere le giovani generazioni, con un linguaggio chiaro, diretto e senza formalismi inutili.