vittoria possibile solo con questo tipo di partita dice ivanovic

Nel contesto della EuroLeague, la Virtus Bologna mette in mostra una prestazione solida contro Barcellona, analizzata in conferenza dal responsabile tecnico. Dusko Ivanovic ha delineato i fattori che hanno guidato il risultato, evidenziando l’equilibrio tra difesa organizzata egamma transizioni rapide, insieme a una gestione efficace della palla in attacco. In sede di conferenza, l’allenatore ha indicato che si trattava del tipo di impegno necessario per ottenere l’esito positivo. difesa con la giusta attitudine e una propensione alle transizioni hanno controllato il ritmo, permettendo alla squadra di muovere la palla con fluidità e di creare opportunità offensive. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Ivanovic: "Una partita molto dura. Questa è una vittoria importante"Poche parole, e conoscendolo non potrebbe essere altrimenti, ma che centrano in pieno la partita della sua squadra.

