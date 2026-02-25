Il cantautore napoletano Antonio Mazzariello, in arte Mazzariello, classe 2001, è cresciuto in Campania, e si è avvicinato alla musica da giovanissimo, scrivendo canzoni e suonando la chitarra e il pianoforte. Pubblica i primi brani, tra cui Pubblicità Progresso, che attira l’attenzione della scena indipendente italiana. Nel 2022 entra a far parte dell’etichetta Futura Dischi, per la quale realizza diversi singoli. Nel 2023 Chissà viene scelto per la colonna sonora della serie Netflix Summertime 3 e, nello stesso anno, arriva il suo primo EP, Ufficio oggetti smarriti. L’anno successivo fa parte dei performer sul palco del Concerto del Primo Maggio 2024 al Circo Massimo di Roma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Vita pubblica e privata di Mazzariello, in gara a Sanremo 2026 nella sezione Nuove Proposte

Leggi anche:

Chi è Sebastiano, il fidanzato della cantautrice Angelica Bove, in gara a Sanremo 2026 nella sezione Nuove Proposte

Chi è Mazzariello, cantante in gara tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026

Temi più discussi: Filippo Caraci delegato del Mur per la Innovative Health Initiative; La vita privata di Serena Brancale: dall'età al fidanzato a Sanremo; Carlo Conti biografia: programmi tv, Sanremo, moglie e figlio; Chi è Nayt: età, carriera e vita privata del rapper in gara a Sanremo 2026.

I diari, memoria pubblica e privata per gli 80 anni della RepubblicaLe memorie degli italiani e la memoria pubblica legate ai giorni simbolo della vita repubblicana, dal 2 giugno all'8 marzo, dal 27 gennaio al 25 aprile e il 1 maggio. (ANSA) ... ansa.it

Diletta Leotta si racconta tra vita privata, sesso e odio onlineDiletta Leotta tra carriera tv, pregiudizi e odio online Chi: la giornalista e conduttrice sportiva Diletta Leotta. Cosa: ripercorre carriera, pregiud ... assodigitale.it

Angelica Bove è la seconda finalista tra le Nuove Proposte di Sanremo. Superato nella sfida diretta Mazzariello con il brano Manifestazione d'amore #ANSA x.com

La diretta della seconda serata di #Sanremo2026: dalle nuove proposte alle campionesse olimpiche - facebook.com facebook