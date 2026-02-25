Vita da Lloyd di Simone Tempia a Villa Vitrone

È un’iniziativa promossa e firmata dal Liceo Statale “Alessandro Manzoni” di Caserta quella che porterà a Caserta Simone Tempia, autore del progetto editoriale “Vita con Lloyd”, per una giornata articolata in due appuntamenti dedicati alla letteratura contemporanea e al dialogo tra generazioni. Non si tratta del solito incontro scolastico ma di un evento speciale per la città: un’iniziativa unica nel Centro-Sud, nata dalla visione della dirigente Adele Vairo, da sempre convinta che la scuola debba essere un ponte vivo tra i libri e la realtà quotidiana. “Vita con Lloyd” nasce da brevi dialoghi tra l’autore e il suo maggiordomo immaginario, ma dentro quelle frasi misurate si muovono grandi temi: l’amore, il tempo che passa, il senso dell’esistere, le paure che non si dicono. 🔗 Leggi su Casertanews.it

