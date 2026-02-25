Uno degli effetti più evidenti della Brexit: da oggi, per raggiungere l’Inghilterra, sarà obbligatorio il visto Eta. Servizio di Nicola Ferrante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Visto Eta per il Regno Unito, scatta oggi obbligo anche per gli italiani

Leggi anche:

Visto Eta per il Regno Unito, scatta oggi l’obbligo anche per gli italiani: le regole per turisti e studenti

Uk Eta per entrare in Regno Unito, via all’obbligo dal 25 febbraio: come si ottiene il visto

Visto Eta per il Regno Unito, scatta oggi obbligo anche per gli italiani

Temi più discussi: Dal 25 febbraio 2026 scatta l’obbligo dell’ETA (Electronic Travel Authorisation) per viaggiare nel Regno Unito; Regno Unito, dal 25 febbraio obbligo di ETA per turismo e soggiorni brevi; Brexit, da oggi per gli italiani è obbligatoria l’autorizzazione Eta per entrare nel Regno Unito; Regno Unito, obbligo di Eta per tutti i turisti: la misura è in vigore da aprile, ma ora scattano i controlli.

Visto Eta per il Regno Unito, scatta oggi l’obbligo anche per gli italiani: le regole per turisti e studentiScatta da oggi l'obbligo di visto Eta per l'ingresso nel Regno Unito: costa 16 sterline, dura due anni ed è necessario per chiunque voglia recarsi in ... fanpage.it

Uk Eta per entrare in Regno Unito, via all’obbligo dal 25 febbraio: come si ottiene il vistoPer entrare nel Regno Unito sarà necessario dotarsi dell’Eta, il processo è semplice e interamente online ma ha un costo ... quifinanza.it

San Marino, viaggi nel Regno Unito: obbligatorio il visto elettronico ETA anche per i sammarinesi - facebook.com facebook

Gb, scatta visto Eta obbligatorio per 85 Paesi: anche per Italia #gb x.com