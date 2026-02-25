La cessione di Marco Calvani dalla Virtus GVM Roma 1960 segna un punto di svolta nello staff tecnico. La società ha comunicato l’esonero dall’incarico della Prima Squadra, accompagnando l’azione con un ringraziamento per l’impegno profuso e l’augurio di successo nel proseguimento della carriera. Nonostante la linearità di una stagione competitiva, la squadra si trova in una posizione favorevole nel Girone B e ha recente battuta d’arresto che ha aperto riflessioni sull’assetto tecnico. La nota ufficiale della società specifica l’allontanamento dall’incarico di allenatore della Prima Squadra, con riconoscimento dell’impegno fornito dal tecnico durante l’attività svolta. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Virtus Roma esonera Marco Calvani: una decisione a sorpresa

L’Arsenal potrebbe prendere una decisione a sorpresa sul trasferimento di Lewis-SkellyNotizia fresca giunta in redazione: Myles Lewis-Skelly in azione per l’Arsenal contro l’Inter (Foto di Carl Recine/Getty Images) L’Arsenal potrebbe...

Dybala ha espresso un desiderio per il futuro: decisione a sorpresa dell’ex Juve! Ma la posizione della Roma resta questa…Ultimi sviluppidi Redazione JuventusNews24Dybala ha espresso questo desiderio per il futuro: scelta fatta per l’ex Juve! Ma la posizione della Roma è invariata…Gli...