La sfida tra Virtus Bologna e Barcellona nella EuroLeague ha risposto alle aspettative con una prova di livello, caratterizzata da una gestione collettiva dell’attacco e da unadifesa comunque determinante, soprattutto nel primo e nel terzo quarto. L’esito finale ha premiato la squadra di casa, capace di imporre un ritmo sostenuto e di capitalizzare i momenti di flessione avversari. La partita ha mostrato una sequenza di parziali significativa: (20-28, 27-15, 21-14, 17-23). Nella tornata successiva si è registrato un andamento analogo ma alternato, con i quarti che hanno segnato (20-28, 47-43, 68-57, 85-80). Per Virtus Bologna, la prestazione offensiva è stata guidata da Vildoza (10 punti), Edwards (22), Smailagic (19) e Diarra (8), con contributi concreti anche da Niang (7) e Jallow (6). 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Virtus Bologna-Barcellona: statistiche e numeri della partita

