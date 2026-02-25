Virtus Bologna-Barcellona oggi in tv Eurolega basket 2026 | orario programma streaming

La Virtus Bologna affronta oggi il Barcellona in Eurolega, a causa di un infortunio che ha indebolito la formazione avversaria. La partita si svolge alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta streaming. I giocatori bolognesi cercano di recuperare terreno in classifica, mentre il Barcellona punta a consolidare la sua posizione. La sfida promette grande intensità e spettacolo sui parquet europei.

© Oasport.it - Virtus Bologna-Barcellona oggi in tv, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Si apre oggi la 29esima giornata dell'Eurolega basket 2025-2026. Dopo circa due settimane riscende in campo nella massima competizione europea anche la Virtus Olidata Bologna, atteso da un match molto complicato. La squadra felsinea affronterà infatti alle ore 20.30 il Barcellona in una gara che appare proibitiva. Le V-Nere però, ormai fuori dalla corsa per la post-season, vogliono comunque chiudere con onore le restanti giornate. Negli ultimi tre turni la squadra guidata da coach Ivanovic ha incassato tre nette sconfitte ed ora vuole tornare alla vittoria tra le mure amiche. Non è facile trovare lo spirito giusto dopo la sconfitta in semifinale di Coppa Italia, diventata ormai un vero e proprio tabù per i bolognese.