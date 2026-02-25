Violenza donne | Mattia-Bonafoni Pd Lazio consenso e’ obolo destra contro divisioni interne

Oggi, in aula, si è consumata l’ennesima speculazione politica sul corpo delle donne, un obolo che la destra utilizza per tamponare le proprie lotte intestine. Questo è il vergognoso dato politico emerso, prima a livello nazionale, con il tradimento, su pressione della Lega, dell’accordo tra la premier Giorgia Meloni e la leader del Pd, Elly Schlein, riguardante il ddl Bongiorno. Un dato che si è manifestato anche oggi in Regione Lazio, dove il voto contrario della destra alle mozioni delle opposizioni ha impegnato il Consiglio regionale a tutelare il consenso esplicito nella definizione dei reati di violenza sessuale. Le dichiarazioni delle consigliere regionali del Pd. Lo dichiarano in una nota le consigliere regionali del Pd del Lazio, Eleonora Mattia e Marta Bonafoni, firmatarie della mozione sul consenso esplicito discussa oggi in aula alla Pisana. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Leggi anche:

Violenza donne: Bonafoni (Pd), Consiglio Lazio boccia sostegno casa prima accoglienza Labico

Violenza su donne: deputate Pd, 'destra tradisce le donne'