Vìola un' area sottoposta a sequestro preventivo per recuperare un furgone e si scaglia sui carabinieri

Avrebbe tagliato i sigilli presenti nell'area e chiamato una ditta di soccorso stradale, ma le operazioni non sono andate a buon fine ed il 36enne si è fatto sempre più agitato Avrebbe violato un'area sottoposta a sequestro per recuperare il proprio furgone, ma le operazioni non sono andate come aveva sperato e quando sono arrivati i carabinieri, ha dato definitivamente in escandescenza. Il tutto ha avuto luogo nel pomeriggio di martedì 24 febbraio, a Bonavigo, con i militari dell'aliquita radiomobile della compagnia di Legnago che alla fine hanno tratto in arresto un 36enne marocchino, già noto alle forze dell'ordine, con le accuse di lesioni personali, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, violazione di sigilli per disposizione della legge o per ordine dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Veronasera.it

