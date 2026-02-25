Videosorveglianza a Latina in arrivo 30 nuove postazioni

Installazione di nuove telecamere di videosorveglianza, potenziamento di infrastrutture e centrali operative, aggiornamento e manutenzione di sistemi già esistenti. È il progetto di implementazione della videosorveglianza di Latina, approdato in seduta congiunta delle commissioni Pianificazione e Mobilità e Polizia locale, in cui l’assessore al ramo, Gianluca Di Cocco, dirigenti e tecnici hanno illustrato l’intervento, finanziato direttamente con mezzo milione di euro dalla Regione Lazio. Si tratta dell’intervento delle 300 telecamere, promesse dalla Regione Lazio all’indomani degli episodi criminali che hanno visto l’esplosione di diversi ordigni tra le case Arlecchino e le case Ater di viale Nervi nell’autunno scorso. Secondo l’assessore Di Cocco, che ha pubblicato un post sulla sua pagina Fb, si tratta di “un investimento concreto per migliorare la sicurezza, contrastare fenomeni di vandalismo e degrado e garantire maggiore tutela ai cittadini. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche:

Calabria: 30 nuove postazioni 118 per rivoluzionare il soccorso

Battipaglia, potenziata la videosorveglianza: in arrivo 23 nuove telecamere

Temi più discussi: Più videosorveglianza per contrastare la criminalità: a Latina 500mila euro dalla Regione; FONDI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA A LATINA, SAMBUCCI (FDI): ROCCA VICINO AL NOSTRO TERRITORIO; Sicurezza a Latina: dalla Regione 500mila euro per nuove telecamere; Sicurezza, la Regione Lazio stanzia 500mila euro per la videosorveglianza a Latina.

Via libera in Regione ai fondi per la videosorveglianza a Latina: la soddisfazione di Tripodi (FI)LATINA – E’ un segnale importante per il Comune di Latina il definitivo via libera al progetto da 500mila euro per la videosorveglianza promosso dall’assessore regionale alla Sicurezza Luisa Regiment ... radioluna.it

Più videosorveglianza per contrastare la criminalità: a Latina 500mila euro dalla RegioneLo stanziamento nell’ambito degli interventi annunciati dopo gli attentati esplosivi dei mesi corsi in città. Il presidente Rocca: La sicurezza di Latina è una priorità assoluta ... latinatoday.it

Via libera in Regione ai fondi per la videosorveglianza a Latina: la soddisfazione di Tripodi (FI) x.com

LATINA | Fondi regionali per la videosorveglianza, Giuliani: “Esempio virtuoso di collaborazione istituzionale” - facebook.com facebook