Videosorveglianza a Latina in arrivo 30 nuove postazioni

Installazione di nuove telecamere di videosorveglianza, potenziamento di infrastrutture e centrali operative, aggiornamento e manutenzione di sistemi già esistenti. È il progetto di implementazione della videosorveglianza di Latina, approdato in seduta congiunta delle commissioni Pianificazione e Mobilità e Polizia locale, in cui l’assessore al ramo, Gianluca Di Cocco, dirigenti e tecnici hanno illustrato l’intervento, finanziato direttamente con mezzo milione di euro dalla Regione Lazio. Si tratta dell’intervento delle 300 telecamere, promesse dalla Regione Lazio all’indomani degli episodi criminali che hanno visto l’esplosione di diversi ordigni tra le case Arlecchino e le case Ater di viale Nervi nell’autunno scorso. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

