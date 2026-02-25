Un video sulla città e otto totem promuovono il turismo locale, evidenziando il patrimonio di Cinisello Balsamo. La campagna mette in mostra luoghi come Palazzo Confalonieri, le ville di delizia Ghirlanda Silva e il centro culturale Il Pertini, oltre a chiese storiche come Sant’Ambrogio e il santuario di San Martino. Questi simboli rappresentano l’identità della città e attraggono visitatori interessati a scoprire il suo passato e la sua cultura. La presenza di questi punti di interesse rende più vivace l’offerta turistica.

"Cinisello Balsamo è arte, storia e cultura". Una campagna per promuovere il patrimonio della città attraverso otto luoghi di interesse, veri e propri simboli dell’identità locale: dal prestigio di Palazzo Confalonieri e delle ville di delizia Ghirlanda Silva, di Breme Forno e Casati Stampa alla modernità del centro culturale Il Pertini, passando per la sacralità e la storia della Chiesa di Sant’Ambrogio, del santuario di San Martino e della chiesetta di Sant’Eusebio. La città sarà arricchita da una nuova segnaletica informativa in metallo: otto totem turistici collocati nei siti di interesse con la descrizione della storia in inglese e italiano e un QRcode per gli approfondimenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Temi più discussi: Video sulla città e otto totem per fare turismo

