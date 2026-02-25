VIDEO Sequestrarono 86enne e rubarono da cassaforte 25mila euro | arrestati dopo un anno

Tempo di lettura: < 1 minuto Travestiti da postini entrarono in casa con la scusa di dover consegnare un pacco postale. Poi legarono con delle fascette di plastica un anziano di 86 anni e portarono via dalla cassaforte 25mila euro in contanti. Dopo circa un anno due persone sono state arrestate. Sono accusate di rapina e sequestro di persona. Accadde tutto a Napoli, nel quartiere di Bagnoli, nel marzo 2025. Prima entrarono due persone, due falsi postini, poi anche altri due complici. Immobilizzarono con forza l’anziano e misero in atto la rapina. Le indagini, anche grazie a intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche, nonché perquisizioni domiciliari e la visione di immagini delle telecamere installate nella zona, hanno consentito di ricostruire l’intera fase organizzativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

