VIDEO| Attività produttive e giovani | dai parcheggi a 50 centesimi alle agevolazioni under 35 il programma di Pettinari

Non solo grandi eventi e migliaia di euro “bruciati”, spiega, ma tanti micro-eventi da concordare sempre con le attività commerciali e svolgere durante tutto l'anno. Quindi ristori per quelle danneggiate dai cantieri tutti preventivamente comunicati ai commercianti e; la creazione di uno sportello cui anche i giovani imprenditori possano rivolgersi per avviare nuove realtà puntando quindi su una maggiore digitalizzazione; la realizzazione nel quadrilatero pedonale di un centro commerciale all’aperto attraverso la creazione di un vero e proprio consorzio delle imprese; un’offerta turistica integrata oltre al wi-fi gratuito in tutta la città; l’abbassamento del costo dei parcheggi e delle tasse per le attività commerciali oltre ad agevolazioni per gli under 35 che vogliono avviare un’attività. E ancora la creazione di un albo dei giovani artisti chiamati a riqualificare le aree degradate della città. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: "Vivi Cinema Young", biglietti a 2,50 euro per i giovani dai 18 ai 35 anni

Messina, maltempo e danni alle attività produttive: stanziati fondi dal Governo per la provincia colpita.Il maltempo ha colpito Messina, causando ingenti danni alle imprese locali, e il governo ha deciso di stanziare fondi per aiutare la provincia.

Temi più discussi: Mobilità in deroga 2026, preoccupazione a Termini e Gela: Commissione Attività produttive scrive ai Ministeri dell'economia e del lavoro; Pmi, dalla Regione voucher per partecipare a fiere e saloni internazionali; Abruzzo. Carni scadute e pessime condizioni igienico-sanitarie, controlli Nas e sequestri - VIDEO; One billion rising, al Campidoglio il flash mob contro la violenza sulle donne.

VIDEO| Attività produttive e giovani: dai parcheggi a 50 centesimi alle agevolazioni under 35, il programma di PettinariInvertiremo la rotta, assicura il candidato sindaco illustrando l'articolato programma elettorale che mette al centro giovani e commercio, puntando su micro-eventi diffusi, parcheggi a tariffa simbo ... ilpescara.it

Attività produttive: spettacoli dal vivo e strutture turistico-ricettive, evento al San Paolo Palace di PalermoAttività produttive: spettacoli dal vivo e strutture turistico-ricettive, se ne parlerà il 27 febbraio (a partire dalle 9.30) al San Paolo Palace di Palermo. L’incontro, organizzato dall’Associazion ... strettoweb.com

Obiettivo: stimolare e sostenere le attività produttive e attrarre visitatori #Avellino - facebook.com facebook