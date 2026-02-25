Viale Sabena scattano i nuovi velox | cosa si rischia in caso di multa

Via libera dalla Prefettura per le due postazioni installate nel 2023 ma ancora inattive. Prevederanno sanzioni più pesanti nelle ore notturne e segnaletica rinforzata con display luminosi Da lunedì 2 marzo in città entrano in funzione due nuovi autovelox fissi. Si tratta delle postazioni per il controllo elettronico della velocità in viale Vittorio Sabena, zona Saffi, già autorizzate nel 2023 ma disattivate in attesa del via libera definitivo da parte della Prefettura. I dispositivi, uno per ogni senso di marcia, sono stati posizionati nel tratto compreso tra la rotatoria 35° Reggimento Fanteria Pistoia e la rotatoria Granatieri di Sardegna. Per la loro attivazione era atteso il via libera del Prefetto dopo gli ultimi accertamenti sul punto di installazione. Per garantire la massima informazione agli automobilisti e favorire il rispetto dei limiti, l'amministrazione ha predisposto una segnaletica potenziata. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

