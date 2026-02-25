Viaggio nel tempo in 12 racconti Con Mignani dal ’70 alla pandemia

Una raccolta di 12 racconti, scritti tra il 1970 e la pandemia, mostra come gli eventi storici abbiano influenzato le storie di vita. La causa di questa opera è l’ispirazione che l’autore ha tratto dai cambiamenti sociali e personali vissuti nel corso di oltre tre decenni. Molti racconti sono ambientati a Spezia, catturando momenti quotidiani e trasformazioni della città. La narrazione si concentra sulle persone e le loro emozioni, offrendo uno sguardo diretto sul passato.

Una raccolta di 12 racconti, alcuni dei quali ambientati a Spezia, scritti nell'arco temporale di circa 30 anni. La biblioteca di Ceparana ospiterà, domani alle 16, la presentazione del libro della scrittrice spezzina Gabriella Mignani ' Il bambolotto della Regina '. Ad introdurre l'incontro (entrata libera) sarà Filomena Vortice, poi l'autrice dialogherà con Luciana Ferrari sul volume dedicato alla memoria della regina Elisabetta II. Nei suoi racconti l'inquietudine attraversa la quotidianità più ordinaria. Quali riferimenti teorici o letterari hanno orientato questa scelta narrativa? "Se dovessi trovare un richiamo, senz'altro farei riferimento a Henry James: grande scrittore del 900 americano, che mirabilmente ha introdotto l' eccezionale nel contesto quotidiano.