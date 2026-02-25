Viaggio nel mondo dei party pre Festival

Da ilfoglio.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il grande numero di feste durante le 48 ore prima del festival deriva dalla voglia di creare entusiasmo tra gli organizzatori e i partecipanti. Sono state organizzate in locali e hotel, con musica, balli e incontri tra artisti e fan. Alcuni eventi hanno attirato centinaia di persone, trasformando la città in un via vai di feste private e aperte. La maggior parte delle celebrazioni si sono svolte tra mercoledì e giovedì, lasciando poche ore di attesa prima dell’inizio ufficiale.

viaggio nel mondo dei party pre festival
© Ilfoglio.it - Viaggio nel mondo dei party pre Festival

Würstel e patatine al Forte Santa Tecla, Vanity Fair iper esclusiva. Parola d’ordine: niente sesso Esiste una città meno adatta di Sanremo a ospitare il Festival di Sanremo? Elogio della musica passionale. Sal Da Vinci e la grammatica del “sì” a Sanremo Zero rischi, tanta italianità, Max Pezzali, musica per Spotify. Il menù per un successo Nelle 48 ore precedenti all’inizio del Festival, qui a Sanremo si è già tenuto il 90 per cento delle feste. Le ragioni sono due: un po’ perché con l’inizio del Festival e con trenta canzoni in gara le prossime sere la gente è impegnata fino a tardi (in primis i cantanti); un po’ per paura che dopo gli ascolti televisivi non ci sia niente da festeggiare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Harbin Ice Festival: viaggio nel più grande regno di ghiaccio del mondo in ManciuriaL'Harbin Ice Festival, situato nella regione della Manciuria, è il più grande festival di sculture di ghiaccio al mondo.

Olimpiadi tra neve e… cielo: viaggio nel mondo dei droni a Milano CortinaA Milano Cortina 2026, i droni si contendono il centro della scena con le montagne innevate, creando uno spettacolo di luci e forme nel cielo che sta attirando l’attenzione di tutto il mondo.

INSIDE THE WORLD’S MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS MARKET THE TRUE SPIRIT OF CHRISTMAS

Video INSIDE THE WORLD’S MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS MARKET ?? THE TRUE SPIRIT OF CHRISTMAS

Temi più discussi: Un fumetto che racconta un viaggio nel mondo dei morti; Guidare una moto nel Sud-Est asiatico mi ha resa libera; Stüdafüch - I vigili del fuoco volontari dell'Alta Badia; Muoversi è bellissimo!. Viaggio nel mondo dello sport.

Viaggio nel più grande raduno di treni del mondo: dal Pendolino al primo convoglio di 200 anni faDERBY (INGHILTERRA) - Qui a Derby, nel cuore delle Midlands inglesi, lo chiamano il più grande raduno di treni del mondo. Non a caso, è stato battezzato The Greatest Gathering. E alla stazione e ... repubblica.it

viaggio nel mondo deiOlimpiadi tra neve e... cielo: viaggio nel mondo dei droni a Milano CortinaDallo sci alpino al pattinaggio di velocità, passando per freestyle e snowboard, anche i droni sono protagonisti ai Giochi Olimpici italiani. Ecco tutte le curiosità ... adnkronos.com