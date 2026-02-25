Viaggio nel mondo dei party pre Festival

Il grande numero di feste durante le 48 ore prima del festival deriva dalla voglia di creare entusiasmo tra gli organizzatori e i partecipanti. Sono state organizzate in locali e hotel, con musica, balli e incontri tra artisti e fan. Alcuni eventi hanno attirato centinaia di persone, trasformando la città in un via vai di feste private e aperte. La maggior parte delle celebrazioni si sono svolte tra mercoledì e giovedì, lasciando poche ore di attesa prima dell’inizio ufficiale.

Würstel e patatine al Forte Santa Tecla, Vanity Fair iper esclusiva. Parola d'ordine: niente sesso Esiste una città meno adatta di Sanremo a ospitare il Festival di Sanremo? Elogio della musica passionale. Sal Da Vinci e la grammatica del "sì" a Sanremo Zero rischi, tanta italianità, Max Pezzali, musica per Spotify. Il menù per un successo Nelle 48 ore precedenti all'inizio del Festival, qui a Sanremo si è già tenuto il 90 per cento delle feste. Le ragioni sono due: un po' perché con l'inizio del Festival e con trenta canzoni in gara le prossime sere la gente è impegnata fino a tardi (in primis i cantanti); un po' per paura che dopo gli ascolti televisivi non ci sia niente da festeggiare.