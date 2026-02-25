Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2026 ore 20 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio disagi sulla tratto Urbano della Roma erano per l'incidente avvenuto in precedenza permangono le cose da Fiorentini a Tor Cervara direzione raccordo anulare andiamo sul Raccordo Anulare interna incidente risolto code residuo in prossimità dell'uscita Casal del Marmo c'è sulla Cassia per l'incidente avvenuto in precedenza ancora code località Le Rughe verso Viterbo usciamo da Roma Ines incidente su via Appia Nord code tra via delle Fornaci e via della pilara nei due sensi di marcia le altre notizie cantieri... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

