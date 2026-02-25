Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla diramazione Roma Sud risolto l'incidente tra Monte Porzio e San Cesareo circolazione regolare in carreggiata sud ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo per l'incidente avvenuto in precedenza con il momento da Fiorentina a Tor Cervara direzione raccordo anulare andiamo sulla Roma Fiumicino incidente all'altezza di via del Cappellaccio circolazione regolare anche qui verso l'euro sul Raccordo Anulare in internet per un altro incidente si sta in coda tra Aurelia Casal del Marmo in esterna cose qui per traffico tra Roma Fiumicino Ostiense e rallentamenti da Gattinara Tuscolana andiamo sulla Flaminia per l'incidente avvenuto in precedenza e ora in via di risoluzione con dei residui all'altezza del Bivio per Sacrofano direzione Castelnuovo di Porto sulla cassa in Messico incidente che ha un sacco di località Le Rughe verso Viterbo infine sulla via del mare incidente risolto ancora code ma per traffico all'altezza del raccordo anulare direzione ostia per Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2026 ore 19:40

Leggi anche:

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 19:40

Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 19:40

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 11 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 13 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2026 ore 18:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo anulare per traffico fila è ... romadailynews.it

Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com

#News | #eventi | #corsa Domenica 1°marzo, la "51°edizione della Roma Ostia Half Marathon", disciplina provvisoria di traffico e modifiche alla viabilità dal #28febbraio Qui tutti i dettagli su percorso e viabilità buff.ly/BpoEUDB #Luceverde | #Rom x.com

Macerata, chiusura di via Roma, rallentamenti sull’asse ma la viabilità regge. In azione 50 agenti e un drone - facebook.com facebook