Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2026 ore 19 | 10

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente sulla diramazione Roma Sud code tra Monte Porzio San Cesareo in carreggiata Sud andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo per un incidente code tra Togliatti e Tor Cervara direzione raccordo anulare Nella direzione opposta rallentamenti qui per traffico da Porto il video per la tangenziale est direzione centro ci spostiamo sulla Roma Fiumicino altro incidente causa coda all'altezza di via della Cappellaccio verso l'Eur Nella direzione opposta code ma per traffico tra Cristoforo Colombo e via della Magliana e più avanti all'altezza di Parco de' Medici nei due casi direzione raccordo anulare è proprio sul Raccordo Anulare interna Si procede a rilento tra le uscite nomentane Prenestina e tra Prenestina e Appia anche tra Pisana e Aurelia in esterna per traffico dalla Roma Fiumicino Ostiense a seguire code a tratti dalla Pontina alla diramazione Roma Sud andiamo sulla Flaminia un incidente e la causa delle code tra Vignanello e il bivio per Sacrofano verso Castelnuovo di Porto siamo sulla via del mare per l'incidente avvenuto in precedenza rimangono le code da raccordo a Vitinia verso Ostia infine nell'ambito del trasporto ferroviario sulla alta velocità Roma Napoli la circolazione in precedenza fortemente era risolto un inconveniente tecnico la linea a Pignataro e in graduale ripresa i treni alta velocità coinvolti hanno subito ritardi fino a 90 minuti da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

