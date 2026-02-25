Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2026 ore 18 | 40

Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in ulteriore aumento sulla rete viaria canale nello specifico sul Raccordo Anulare interna fila tra le uscite nomentane Prenestina poi rallentamenti tra Casilina e a Pietra Pisana Aurelia in esterna risolto un incidente all'altezza della cassa al circolazione regolare code poi per traffico da Roma Fiumicino a Ostiense a seguire code a tratti dalla Pontina alla diramazione Roma sud e rallentamenti dalla Prenestina la Tiburtina c'è possiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code per traffico da Tor Cervara raccordo anulare in uscita che nel senso opposto rallentamenti da Portonaccio al bivio per la tangenziale est direzione centro andiamo sulla Cristoforo Colombo file da Mezzocammino via di Acilia sulla via del mare per l'incidente avvenuto in precedenza ancora dal raccordo a Vitinia nei due classi per so stiamo possiamo pagina il trasporto ferroviario Trenitalia informa che per lavori volti alla realizzazione della fermata Pigneto la circolazione tra Roma Tiburtina Roma Ostiense subiranno di fine settimana fino al 22 Marzo i treni delle linee fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto limitano e originano a Roma Tiburtina Roma Ostiense i treni della fl3 Roma Cesano Viterbo e originano a Roma Ostiense regolare il servizio del Leonardo Express è fine Sempre nell'ambito del trasporto ferroviario sulla alta velocità Roma Napoli alla circolazione permane fortemente rallentata per un conveniente te che quella linea a Pignataro i treni alta velocità coinvolti subiscono ritardissimo a 90 minuti da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

