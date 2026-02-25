Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2026 ore 17 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in esterna è risolto l'incidente per code a tratti ma per traffico tra le uscite Roma Fiumicino Hi diramazione Roma Sud in internal code dalla Cassia Veientana da Salaria e dalla Nomentana alla Prenestina ci spostiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo anche qui traffico rallentato con te dal bivio per la tangenziale est Raccordo Anulare uscita ora le consolari sulla Flaminia file da via Tuscania raccordo anulare sulla Cassia rallentamenti e code da via dei Due Ponti al Raccordo nei due casi in uscita da Roma portiamo pagina il trasporto ferroviario per consentire i lavori di manutenzione programmata tra le stazioni di Roma Termini e Roma Casilina e di potenziamento infrastrutturale tra le stazione di Latina e Formia Gaeta dalle ore 22:26 di venerdì 27 fino alle 4:55 di lunedì 2 marzo i treni delle linee Roma Napoli via Cassino e via Formia e roma-velletri subiscono variazioni cancellazioni e sostituzioni con bus e infine Sempre nell'ambito trasporto ferroviario sulla velocità Roma Napoli la circolazione rallentata la causa un inconveniente tecnico alla linea tra Labico e Anagni i treni alta velocità coinvolti possono subire ritardi fino a 30 minuti da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Leggi anche:

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 17:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 17:25

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 11 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 13 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2026 ore 16:25Astral infomobilità Buon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio i cantieri sulle autostrade ... romadailynews.it

Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com

#Roma #viabilità #Atac Nelle notti di domani e venerdì lavori a via Volturno, le deviazioni bus x.com

Macerata, chiusura di via Roma, rallentamenti sull’asse ma la viabilità regge. In azione 50 agenti e un drone - facebook.com facebook