Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2026 ore 16 | 25

Astral infomobilità Buon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio i cantieri sulle autostrade provocano allenamenti in A1 sulla direttrice Firenze Roma tra il bivio per la diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze anche sulla roma-teramo tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni sul raccordo anulare per un incidente si sono formate con in esterna tra l'uscita potenze e Ardeatina segui rallentamenti qui per traffico dalla p alla diramazione Roma Sud interna code dalla Cassia Veientana la Salaria e si procede a rilento dalla Nomentana la Prenestina siamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo anche qui traffico rallentato dal bivio per la tangenziale est e Tor Cervara in direzione raccordo anulare usciamo da Roma sulla via Appia in via di risoluzione l'incidente verificatosi in prossimità di strada Santa Croce Capodrise nelle due direzioni le altre notizie La nuova ondata di scioperi nel settore dei trasporti rischia di mettere in difficoltà i pendolari viaggiatori turisti inizia domani giovedì 26 febbraio programma un astensione dal lavoro di 24 ore nel settore aereo per sciopero ricordiamo in programma il 16 febbraio ma era stato rinviato perché coincideva con lo svolgimento delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 Verdi 27 sabato 28 febbraio e la volta di Trenitalia con lo sciopero nazionale che inizia la sera di venerdì 27 termina alle 20:59 di sabato 28 febbraio dalle 6 alle 9 dalle 18 alle 21 dei giorni feriali sono garantiti i servizi minimi essenziali da di una Pandolfo Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

