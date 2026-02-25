Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2026 ore 15 | 25

Astral infomobilità Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma sul Raccordo Anulare si rallenta il traffico tra le uscite Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud anche sulla carreggiata interna dalla Nomentana alla 24 ci spostiamo sulla Salaria coda all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione centro per lavori di scavo che impongono il senso alternato usciamo da Roma sulla via Appia in prossimità di strada Santa Croce per un incidente code nelle due direzioni ci spostiamo su via di Fioranello che è completamente interdetta alla circolazione a eccezione delle 23 via Appia 9 via Ardeatina la causa uno smottamento sono degli autobus della linea 720 le altre notizie il trasporto ferroviario sulla linea regionale Roma Viterbo tratta extraurbana proseguono i lavori di rinnovo dell'infrastruttura gli interventi che comportano la chiusura anticipata della tratta Catalano Viterbo dal lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle ore 17:15 e da Catalano le ore 17:25 servizio con i bus sostitutivi sempre sulla roma-viterbo ma sulla tratta urbana dal lunedì al venerdì per agevolare gli spostamenti degli utenti sono previste due nuove corse bus in partenza dalle stazioni di Flaminio alle 20:20 e da Montebello a 21:20 la Gina Pandolfi Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

