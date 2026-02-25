Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2026 ore 12 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Partiamo dalla raccordo interno hai risolto tra Laurentina e via del mare mentre Ci sono code per traffico intenso all'altezza di San Basilio in esterna si sta in coda tra a piedi ammazione RomaToday tra Prenestina e Tiburtina portiamoci sul Urbano della A24 code tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima sulla Colombo code tra via di Acilia in via di Malafede sempre verso la capitale più a nord sulla Salaria si sta coda tra raccordo aeroporto dell'Urbe sulla Cassia code a tratti tra la storta e Tomba di Nerone nelle due direzioni e ci sono code nei due sensi di marcia anche sulla Casilina tra finocchio e Tor Bella Monaca ed è tutto da Federico a l'infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.googleapis. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 12:25Questa mattina sulla A1 Roma-Napoli il traffico scorre senza problemi.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 12:25Da questa mattina, la viabilità sulla Tangenziale di Roma resta congestionata a causa di un incidente in direzione Nord.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 11 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 13 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2026 ore 11:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Partiamo dalla raccordo interno hai ... romadailynews.it

Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com

Nuovi cantieri #metroC di #Roma: modifiche alla viabilità x.com

Macerata, chiusura di via Roma, rallentamenti sull’asse ma la viabilità regge. In azione 50 agenti e un drone - facebook.com facebook