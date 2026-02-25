Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2026 ore 10 | 25

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla raccolta parlare in interna per incidente code tra Laurentina e via del Mare code per traffico intenso tra diramazione Roma Sud Appia con ripercussioni su via Appia per difficoltà di immissione in esterna si sta in coda tra Laurentina e spostiamoci sul tratto Urbano della A24 dove ci sono code tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima più a sud su via Pontina ancora entrati tra Spinaceto e Raccordo Anulare verso Roma centro così come sulla Colombo con code tra via di Acilia via di Malafede a nord di Roma sulla Flaminia si sta in coda tra Colle delle Rose Malborghetto in direzione Roma per incidente e a seguire per traffico intenso tra raccordo in via dei Due Ponti con in direzione Roma Centro anche su via Salaria tra Raccordo Anulare e aeroporto dell'Urbe ed è tutto da Federico al cane da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e ultimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 10:25Tra le auto in coda sul Raccordo Anulare, si segnala un incidente tra via Flaminia e Nomentana, con rallentamenti anche tra Nomentana e Roma Teramo.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 10:25La viabilità sulla A1 tra Firenze e Roma resta difficile questa mattina.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 11 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 13 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Laurelli a causa di un incidente Ci sono ... romadailynews.it

Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com

Nuovi cantieri #metroC di #Roma: modifiche alla viabilità x.com

Macerata, chiusura di via Roma, rallentamenti sull’asse ma la viabilità regge. In azione 50 agenti e un drone - facebook.com facebook