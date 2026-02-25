Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2026 ore 09 | 40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in interna per incidente code tra Laurentina e via del Mare per fare attenzione traffico intenso Poi tra diramazione Roma sud e Appia con ripercussioni e code su via Appia per difficoltà di immissione in esterna si sta in coda all'altezza del Aurelia è più avanti tra Roma Fiumicino e Pontina e sulla 91 Roma Fiumicino Ci sono code a tratti tra raccordo anulare Colombo verso quest'ultima possiamo ci sul tratto Urbano della A24 anche qui code tra Tor Cervara e la tangenziale est verso quest'ultima più Sud su via Pontina quadrettati tra Spinaceto e raccordo verso il raccordo anulare su via Flaminia si sta in coda tracolle di Malborghetto in direzione Roma per incidente mentre per traffico intenso la coda tra raccordo anulare via Due Ponti verso centro di Roma infine su via Salaria si sta in coda tra raccordo aeroporto dell'Urbe tutto da Federico schede da solo l'infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 09:40Questa mattina a Roma la circolazione si presenta ancora molto intensa, soprattutto sul grande raccordo anulare e sulla Cassia Flaminia.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 09:40La viabilità di Roma e della Regione Lazio si complica questa mattina.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 07 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Laurelli a causa di un incidente Ci sono ... romadailynews.it

Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com

Nuovi cantieri #metroC di #Roma: modifiche alla viabilità x.com

Macerata, chiusura di via Roma, rallentamenti sull’asse ma la viabilità regge. In azione 50 agenti e un drone - facebook.com facebook