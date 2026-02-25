Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2026 ore 08 | 40

Un incidente al km 492 sull'A1 Firenze-Roma ha causato lunghe code e blocchi tra Magliano Sabina e Orte, creando disagi su tutta la viabilità della zona. La congestione si è estesa anche sulla Roma-Fiumicino, con traffico intenso tra la Aurelia e la Salaria, e sulla tangenziale est tra il raccordo e via Pontina. Si registrano rallentamenti anche sulla via Flaminia e sulla raccordo interna. La situazione rimane critica in diverse direzioni della capitale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da A1 Firenze Roma incidente al km 492 traffico bloccato e code tra Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze Sud a91 Roma Fiumicino code a tratti tra Raccordo Anulare e Colombo verso Roma centro sulla raccordo interna traffico intenso tra diramazione Roma sud e Appia con ripercussioni su via Appia per difficoltà di missione più avanti tra Prenestina e diramazione Roma Nord in esterna si sta in coda all'altezza della Aurelia ancora a Code sempre per traffico intenso più avanti tra Roma Fiumicino e puntina e ci sposiamo sul tratto Urbano della A24 lunghe code tra raccordo anulare tangenziale est verso quest'ultima più a sud su via Pontina code tratti tra Pomezia Trigoria in direzione Roma sempre verso la capitale su via Flaminia si sta in coda tra le rose Malborghetto in direzione Roma per incidente e a seguire per traffico intenso code tra raccordo e via dei Due Ponti infine su via Salaria code tra Raccordo Anulare e aeroporto dell'Urbe e detto Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 08:40La viabilità romana si blocca questa mattina tra code e incidenti.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 08:25La giornata a Roma si apre senza particolari problemi alla circolazione, secondo quanto riferisce Astral infomobilità.

