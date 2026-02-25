via ranieri chiusa al traffico ora i residenti esultano protestano q3 e tavernelle

Via Ranieri è stata chiusa al traffico, causando reazioni contrastanti tra residenti e commercianti. La decisione deriva dall’installazione della nuova segnaletica, che ha trasformato la strada in un’area pedonale. Mentre alcuni residenti festeggiano il cambiamento, altri protestano contro le restrizioni. La modifica altera il traffico quotidiano e potrebbe influenzare l’attività commerciale nelle zone vicine. La questione rimane aperta mentre le reazioni continuano a dividersi.

Finita l’attesa, arrivata la segnaletica stradale, è partito il nuovo corso di via Ranieri. Una manovra che, di fatto, sembra una sorta di privatizzazione di una strada pubblica. Dal pomeriggio di lunedì è ufficialmente partita la nuova sperimentazione di via Ranieri, ossia quella del divieto di transito da ambo i lati della strada, fatti salvi i residenti e i cosiddetti ‘autorizzati’ di cui ancora non si conoscono i dettagli. L’amministrazione comunale, dopo la marcia indietro sul senso unico inizialmente stabilito alcune settimane fa, sentiti i residenti della strada ha deciso di ascoltare le loro richieste, di fatto penalizzando tutti coloro che, vivendo al Q3 (le vie Trevi, Sparapani, Togliatti e così via) e a Tavernelle dovranno fare strade alternative allungando i percorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

