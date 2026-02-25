Via la divisa a Cinturrino tradita la Repubblica | il capo della Polizia Pisani non ammette sconti dopo l’omicidio di Rogoredo

Vittorio Pisani, capo della Polizia, ha licenziato l’assistente capo Carmelo Cinturrino dopo il suo coinvolgimento nell’omicidio di Rogoredo, accusando una grave violazione dei valori e della divisa. La decisione è stata presa per mantenere l’integrità delle forze di polizia e rispondere all'episodio che ha scioccato l’opinione pubblica. La misura drastica mira a chiarire che nessuno è sopra la legge, anche tra le fila delle forze dell’ordine.

Il prefetto Vittorio Pisani, capo della Polizia di Stato, non usa mezzi termini nel definire l'assistente capo Carmelo Cinturrino, coinvolto nel caso di Rogoredo e lo ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera. "Subito dopo il fermo disposto dall'autorità giudiziaria, ho dato disposizione al questore di Milano di nominare il funzionario istruttore per avviare il procedimento disciplinare per la sua destituzione dalla Polizia di Stato". La decisione rappresenta una rottura rispetto alle prassi consolidate. Normalmente si attende almeno il rinvio a giudizio prima di procedere con la destituzione, ma in questo caso la gravità dei fatti emersi ha spinto il vertice della Polizia ad accelerare i tempi.