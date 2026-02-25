È una sinfonia in total black quella che segna l’inizio del nuovo capitolo di Fendi. La sfilata della collezione autunno inverno 20262027 si apre come un preludio orchestrato da Maria Grazia Chiuri, dove il nero domina la scena per poi lasciare spazio a pochi, studiati tocchi di colore che punteggiano una partitura emotiva coerente. Il motto «Meno io, più noi», scritto a caratteri cubitali tra le sedute giallo Fendi della passerella è una dichiarazione di intenti. La moda torna a essere un progetto collettivo, che riporta la Maison romana alle sue radici più autentiche, quelle delle cinque sorelle fondatrici. MFW AI2627: In e Out dallo Street Style. guarda le foto Fendi, la geometria del nuovo logo e il rigore modernista. Il punto di partenza della collezione autunno inverno 20262027 è un profondo lavoro di “sottrazione”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Via i pesi inutili: in passerella vince la leggerezza di pizzi laserati, tagli sartoriali condivisi e una Baguette che torna alla sua essenza più pura

Leggi anche:

Lamine Yamal gioca in spiaggia con i bambini: freddo marketing o calcio nella sua essenza più pura?

Sulle passerelle più chic, l’eleganza maschile si reinventa al femminile tra tagli sartoriali, spalle decise e styling super contemporanei