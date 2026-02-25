Vetrina a Valmadrera | gli scrittori locali possono parlare dei propri libri

Torna in biblioteca la rassegna "Scrittori locali" riservata agli autori residenti in provincia di Lecco: ecco come partecipare Opportunità di mettersi in mostra per chi ha scritto un libro. La Città di Valmadrera invita gli scrittori locali a candidarsi alla nuova rassegna di presentazione di libri pubblicati tra il 2024 e il 2026, che si terrà presso il Centro Culturale Fatebenefratelli nel corso del 2026. L’iniziativa, promossa dalla Biblioteca comunale, ha l’obiettivo di valorizzare la produzione libraria locale, sia narrativa sia saggistica. Possono partecipare autori con residenza attuale o alla nascita in provincia di Lecco, oppure con residenza pregressa significativa nella provincia, così da garantire una selezione oggettiva della produzione locale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

