Verso Roma-Juve Soulé ci prova

Missione Juve. Soulé stavolta vuole esserci. In una notte speciale contro la sua ex squadra, l'argentino vuole dare il suo contributo nello scontro cruciale per la Champions. La pubalgia lo tormenta dalla fine del 2025 ma questa settimana è diversa dalle altre e la gestione sarà totalmente dedicata al recupero. Due settimane fa non doveva partire per Napoli salvo poi decidere di aggregarsi e giocare, in condizioni pessime, la ripresa senza però incidere. Poi il riposo saltando la gara interna con la Cremonese e ora una nuova settimana cominciata ieri con l'allenamento differenziato. Gasperini ci spera, Mati non vuole mancare il Galà dell'Olimpico e farà di tutto per provarci. D'altronde l'unica medicina per gestire la fastidiosa pubalgia è il riposo, ma cercare di forzare i ritmi potrebbe valerne la pena. Nell'estate del 2024 il talento di Mar del Plata ha scelto i colori giallorossi dopo che la Juve del binomio Giuntoli-Motta lo aveva accantonato per altre scelte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Roma-Juve, Gasperini lancia la scommessa Venturino: Dybala e Soulé verso il forfaitGasperini ha deciso di puntare su Venturino come possibile titolare per il match Roma-Juve, a causa di possibili assenze di Dybala e Soulé.

Soulé rivela sull’addio alla Juve: «Volevo venire solo alla Roma, è stata una scelta fantastica. Giocare con Dybala? Ecco cosa si prova» Matias Soulé ha spiegato di aver scelto di lasciare la Juventus per approdare alla Roma perché voleva solo questa squadra, una decisione che considera “fantastica”.

Temi più discussi: Soulé punta Roma-Juve: ecco il trattamento a cui si sta sottoponendo l’argentino; Soulé: Voglio esserci contro la Juve; Roma, Dybala verso il forfait. La probabile formazione: Soulé, Hermoso, Kone…; Roma, Wesley in gruppo ma Soulé ancora no. Accordo Celik-Juve, Premier su Pellegrini.

Dybala e Soulé verso il rientroRoma-Juventus, Dybala e Soulé verso il rientro: l’Olimpico aspetta il grande ballo degli ex La colonna sonora è malinconica, quasi fosse La Cumparsita, il ... tuttojuve.com

Infortunio Soulé, novità verso Roma-Juventus: sorpresa sul possibile sostitutoInfortunio Soulé - In casa Roma restano da monitorare le condizioni di Soulé. L'argentino ha giocato appena un tempo ... fantamaster.it

Soulé verso Roma-Juventus: prudenza totale La Roma monitora con attenzione le condizioni di Matías Soulé in vista della sfida contro la Juventus. Come riportato da Il Messaggero, l’argentino è alle prese con una pubalgia: le sue condizioni sono in netto - facebook.com facebook

In viaggio verso Roma, rivedo la presentazione della mia prima lezione al Corso di Laurea Terzo Settore della Facoltà di Filosofia dell’Università Pontificia Salesiana. Una nuova esperienza professionale che inizio oggi con trepidazione e senso di gratitudine x.com