Veroli | parcheggi cultura e futuro in 8 mosse strategiche

Veroli si prepara a una rivoluzione urbanistica e culturale. Nel primo consiglio comunale del 2026, l’amministrazione ha approvato progetti strategici che cambieranno il volto della città. Tra questi, la creazione di nuovi parcheggi a Porta Romana e l’acquisizione di terreni vicino alla scuola Valente, un intervento atteso per risolvere la cronica carenza di posti auto in una zona ad alta densità di traffico scolastico e residenziale. Ma non solo: l’accordo con il Demanio per la cultura e la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028 con il progetto Hernica Saxa aprono nuove prospettive per il futuro della città. La seduta straordinaria di lunedì 23 febbraio ha l’approvazione di otto punti all’ordine del giorno, tra cui spiccano le decisioni urbanistiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche:

Veroli, nel primo consiglio del 2026 ok ai nuovi parcheggi a Porta Romana

Capitale della Cultura: "Ciclovia e Francigena infrastrutture strategiche"