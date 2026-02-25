Veroli nel primo consiglio del 2026 ok ai nuovi parcheggi a Porta Romana

Approvato anche il patto con il Demanio per la Cultura. Via libera all'acquisto dei terreni per la sosta vicino alla scuola "Valente" e alla nuova area polifunzionale di Sant'Anna Parte con un’accelerazione sui lavori pubblici e sulla pianificazione strategica il 2026 amministrativo del Comune di Veroli. Nel pomeriggio di lunedì 23 febbraio, l'assise civica si è riunita in seduta straordinaria per il primo Consiglio dell'anno, approvando otto punti all'ordine del giorno che disegnano il futuro prossimo della città, dalla viabilità alla cultura. Uno dei passaggi più attesi dalla cittadinanza ha riguardato l'urbanistica. L’Assessore Augusto Simonelli ha illustrato e incassato l'ok per l'acquisto di terreni strategici situati a ridosso della scuola "Valente" e dell’area polifunzionale di Porta Romana. L'operazione mira a risolvere una criticità storica della zona: la carenza di posti auto in un'area ad alta densità di traffico scolastico e residenziale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Nuovi terremoti ai Campi Flegrei, cosa dice Ingv nel primo bollettino del 2026Nel primo bollettino del 2026, l'Ingv segnala che il sollevamento del suolo nei Campi Flegrei persiste, ma i parametri attuali non indicano rischi imminenti.

Corsi a catalogo 2026. salgono a dieci le proposte del liceo artistico di Porta RomanaIl Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino ha annunciato i corsi per il 2026.