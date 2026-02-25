Venezia 3 milioni di euro persi | l’affare Papadopoli sotto accusa
Venezia ha perso oltre tre milioni di euro a causa di una gestione contestata della vendita di palazzo Papadopoli. La Corte dei Conti ha inviato un avviso al sindaco Luigi Brugnaro e ai suoi collaboratori, che devono spiegare le decisioni prese e le responsabilità. La questione riguarda un danno erariale evidente, legato a un’operazione che ha suscitato molte critiche. Le indagini continuano per chiarire le modalità della vendita e le eventuali irregolarità.
Venezia sotto accusa: il danno erariale da 3 milioni di euro che minaccia Brugnaro La Corte dei Conti ha inviato un avviso a dedurre al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e ai suoi collaboratori, contestando un danno erariale di oltre tre milioni di euro legato alla vendita di palazzo Papadopoli. L'inchiesta, denominata Palude, si intreccia con un'inchiesta più ampia che ha portato davanti al giudice il primo cittadino e una trentina di imputati. La magistratura contabile ha ora 120 giorni per decidere se esercitare l'azione di responsabilità o archiviare il caso, garantendo alla procura regionale un ulteriore margine di tempo per superare eventuali eccezioni sollevate dalle difese degli accusati.
