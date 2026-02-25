Venezia 3 milioni di euro persi | l’affare Papadopoli sotto accusa

Venezia ha perso oltre tre milioni di euro a causa di una gestione contestata della vendita di palazzo Papadopoli. La Corte dei Conti ha inviato un avviso al sindaco Luigi Brugnaro e ai suoi collaboratori, che devono spiegare le decisioni prese e le responsabilità. La questione riguarda un danno erariale evidente, legato a un’operazione che ha suscitato molte critiche. Le indagini continuano per chiarire le modalità della vendita e le eventuali irregolarità.