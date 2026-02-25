Venerdì di passione | sciopero del personale dell’Azienda Ospedale Università di Padova

Le organizzazioni sindacali Uil Fpl e Fp Cgil informano la cittadinanza che il 27 febbraio è stato proclamato uno sciopero del personale dell’Azienda Ospedale-Università di Padova. «Riteniamo innanzitutto doveroso rivolgere le nostre scuse ai cittadini padovani per gli eventuali disagi o disservizi che potrebbero verificarsi nel corso della giornata di mobilitazione. Siamo pienamente consapevoli dell’importanza che il servizio sanitario riveste per la comunità e sappiamo che ogni interruzione, anche parziale, può creare difficoltà. Tuttavia, questa decisione nasce da una situazione che non è più sostenibile». Le sigle sindacali sono entrate nel cuore del problema: «La sanità veneta, e in particolare quella padovana, è oggi sottoposta a carichi di lavoro ormai insostenibili. La cronica carenza di personale, l’aumento costante delle prestazioni richieste e l’assenza di risposte organizzative adeguate stanno mettendo a dura prova lavoratrici e lavoratori che quotidianamente garantiscono, con grande senso di responsabilità e sacrificio, la tutela della salute pubblica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Sciopero di 24 ore del personale di Trenitalia: disagi da venerdì 9 gennaioVenerdì 9 gennaio alle ore 21 si terrà uno sciopero nazionale di 24 ore del personale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Azienda Ospedaliera: Fp Cgil Padova e Uil Fpl annunciano lo sciopero del 27 febbraioLe segreterie di Fp Cgil e Uil Fpl hanno deciso di scioperare il 27 febbraio per protestare contro le condizioni di lavoro nel personale sanitario dell'Azienda Ospedaliera – Università di Padova.

Sciopero treni 27 e 28 febbraio 2026: orari, fasce di garanzia e servizi disponibiliLo sciopero riguarda personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord, con possibili effetti su Alta Velocità, lunga percorrenza e regionale. Disagi dalle 21 di venerdì 27 alle 20.59 di sabato 28 feb

Sciopero dei treni di 24 ore a Milano: gli orari (e le fasce di garanzia)È in arrivo a Milano (e non solo) un nuovo sciopero che riguarderà i lavoratori del settore ferroviario. L'agitazione è stata proclamata da Cub Trasporti e dal Sindacato generale di base. Lo stop, che

La replica dell'Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli, di cui fa parte l'ospedale dove è avvenuto il trapianto di cuore su #DomenicoCaliendo.

