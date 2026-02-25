Venerdì 27 febbraio esce la compilation Sanremo 2026

Sanremo. Arriva il 27 febbraio, con etichetta Universal, la raccolta ufficiale per rivivere l’evento musicale più amato di sempre, la compilation “Sanremo 2026” contenente tutte le 30 canzoni in gara e, nella versione cd, anche quelle delle 4 nuove proposte. All’interno della raccolta è presente, inoltre, il jingle ufficiale del festival, il brano “Emigrato (Italiano)” di Welo, una tra le nuove voci della scena urban italiana, presentato a Sanremo Giovani e rielaborato per accompagnare ogni serata della kermesse. La compilation “Sanremo 2026” è disponibile in digitale e nei formati doppio cd, doppio vinile nero standard e doppio vinile giallo e blu trasparente versione esclusiva in tutti i negozi di dischi, negli store digitali e anche nelle edicole in allegato a Sorrisi & Canzoni TV, in collaborazione con Radio Italia Solomusicaitaliana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Leggi anche:

Venerdì 27 febbraio esce “Funzioni vitali” di Ermal Meta in pieno Sanremo

Sanremo 2026, esce la compilation con tutte le canzoni del Festival

Fabrizio Corona annuncia rivelazioni decisive su Signorini e Mediaset | RUVIDO 266

Temi più discussi: Esce venerdì 27 marzo DOPPIA MOZZARELLA il nuovo album di Dargen D’Amico; La scommessa di Ermal Meta: Mi auguro che le persone si ricredano sul cast; Un Posto al Sole: anticipazioni da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio! Crisi superata?; Di nuovo doppio sciopero a Milano: 26 e 28 febbraio la città va in tilt.

Esce in digitale la colonna sonora di Per un po'25 feb 2026 - Venerdì si potrà ascoltare il lavoro firmato dai fratelli Ruggeri per il film di Simone Valentini ... rockol.it

NUDISCO FUNK, ecco il nuovo singolo di Paola PeroniVenerdì 27 febbraio esce con The Saifam Music Group NUDISCO FUNK il nuovo singolo della Dj e Producer Paola Peroni. Arrangiato, prodotto e mixato da lei stessa, ha sonorità Nu-disco house e fa balla ... politicamentecorretto.com

Appuntamento venerdì 27 febbraio alle 10 per la consegna degli elmi e delle croci d’anzianità - facebook.com facebook