Vendono merce contraffatta al Balon e scappano dopo la segnalazione | sequestrati 66 capi d' abbigliamento

Dalle felpe ai pantaloni: sospettando l'arrivo degli agenti, i venditori si sono dati alla fuga abbandonando a terra la merce Ad avvertire il reparto operativo speciale della polizia locale sono stati alcuni cittadini vedendo ambulanti vendere merce contraffatta durante il classico Balon del sabato, storico e celebre mercato delle pulci che si svolge tra le vie di Borgo Dora. Scattata la segnalazione, avvertendo l'arrivo degli agenti, i venditori si sono però dati alla fuga, lasciando gran parte della merce, poi sequestrata, a terra. Borse, cinture ma anche pantaloni, felpe e portafogli riconducibili a grandi marchi di moda tra loghi e scritte. Capi d'abbigliamento di diverso genere accomunati dall'essere tutti frutto di attività di contraffazione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

