VAR a chiamata è inutile | ecco perché

Eziolino Capuano esprime una posizione netta sul VAR a chiamata, evidenziando limiti pratici legati all’accesso alle immagini e all’influenza sulle decisioni degli arbitri. Le considerazioni, formulate ai microfoni di una radio sportiva, inquadrano una riflessione critica sul ruolo della tecnologia nel calcio e sulle condizioni che ne determinano l’utilità durante le gare. Secondo l’allenatore, il VAR a chiamata non avrebbe motivi concreti di esistere quando le telecamere disponibili sono poche e le immagini non offrono una lettura decisiva dell’episodio. Stando a questa lettura, su circa trecento richieste l’arbitro cambia idea solo in rari casi, perché dispone di un quadro chiaro della situazione. Il punto di vista cambia tra Serie A e Serie B, dove il supporto tecnologico è nettamente più avanzato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

