Vanoli Ottavi Conference e acquisire mentalità vincente gli obiettivi

Dopo il rassicurante successo per 3-0 in Polonia, la Fiorentina riceve lo Jagiellonia al Franchi FIRENZE - Sarà una Fiorentina alla ricerca di nuove risposte positive, oltre che del passaggio del turno agli ottavi di Conference, quella che domani affronterà allo stadio Franchi di Firenze lo Jagiellonia, nella gara di ritorno dei play-off. Quel che conta per Paolo Vanoli è l'approccio al match: "Entrare in campo domani con il risultato importante ottenuto all'andata, vuol dire sapere di dover giocare con la mentalità di voler vincere, ma anche che puoi risparmiare energie perché devi giocare per la salvezza, è un grande salto da fare ed è quello che voglio dalla mia squadra domani" ha spiegato l'allenatore gigliato, che poi parlando della gara di ritorno contro lo Jagiellonia, ha sottolineato: "Sicuramente l'aspetto più importante è il passaggio del turno, poi la mentalità di come si affrontano queste partite dopo il risultato fatto all'andata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La Fiorentina perde contro il Losanna in Conference League: giocherà gli spareggi per gli ottaviUna serata difficile per la Fiorentina, sconfitta 1-0 dal Losanna e costretta a disputare gli spareggi per gli ottavi di Conference League.

Conference League, Jagiellonia-Fiorentina 0-3: i Viola ipotecano il pass per gli ottaviLa Fiorentina ha vinto 3-0 contro lo Jagiellonia Bialystok, causando una grande delusione ai polacchi.

