Vanoli | Il playoff di agosto insegna | mai sottovalutare la gara di ritorno

La Fiorentina si prepara a confrontarsi con lo Jagiellonia nell’ambito della UEFA Conference League, con Paolo Vanoli che valuta lo stato della squadra e l’importanza dell’impegno europeo. Il tecnico propone un equilibrio tra determinazione a chiudere la qualificazione e concentrazione per una prestazione solida fin dal fischio iniziale, affidandosi a una crescita continua del gruppo. l’obiettivo primario resta la conquista del passaggio del turno, ma è fondamentale osservare un atteggiamento determinato a chiudere il discorso dopo l’andata. L’esempio del playoff di agosto ricorda che la gara di ritorno non va mai sottovalutata. Nell’andata, l’avversario ha dimostrato una gestione efficace del possesso; vincere conferisce fiducia e valore mentale alla sfida, rendendo la partita di ritorno una prova particolarmente significativa. ogni situazione rappresenta opportunità di progresso. Le squadre hanno punti di forza e limiti, e la Fiorentina lavora per proseguire la crescita soprattutto nella gestione dei finali di partita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

