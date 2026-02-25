Vangelo del 25 febbraio 2026 | una generazione in attesa di prove ma che non ascolta

Il Vangelo del 25 febbraio 2026 rivela come molte persone attendano segnali chiari, ma spesso non ascoltano le parole che potrebbero cambiare il loro modo di vivere. Don Luigi Maria Epicoco sottolinea come la fede richieda attenzione e apertura, anche quando i messaggi sembrano semplici o nascosti. La riflessione invita a prestare maggiore attenzione alle piccole cose che possono fare la differenza nel nostro cammino quotidiano.

Meditiamo il Vangelo del 25 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel Vangelo odierno, Gesù delinea i tratti di una generazione che esige segni, ma che a stento riconosce la presenza del Signore, proprio sotto il suo naso. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire:«Questa generazione è una generazione malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona. Poiché, come Giona fu un segno per quelli di Nìnive, così anche il Figlio dell’uomo lo sarà per questa generazione. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Vangelo del 16 febbraio 2026: «Perché questa generazione chiede un segno?»Il Vangelo del 16 febbraio 2026 rivela che Gesù si arrabbia perché la gente chiede un segno, e questa richiesta nasce dalla loro mancanza di fede.

Vangelo del 25 gennaio 2026: Gesù comincia ad annunciare il VangeloIl Vangelo del 25 gennaio 2026 ci invita a riflettere sull’inizio dell’annuncio di Gesù.

Temi più discussi: Mercoledì 25 febbraio 2026 | don Luca Crespi commenta il Vangelo del giorno; Il profeta non compie prodigi, ma annuncia la Parola - 25 febbraio 2026; La Parola del Signore – Il Vangelo del giorno – 25/02/2026; 25 febbraio: 15 anni con il Vescovo Giuseppe Pellegrini.

Il profeta non compie prodigi, ma annuncia la Parola - 25 febbraio 2026Chiede decisione, coerenza, disponibilità a cambiare. Alla fine, ciò di cui dovremo rendere conto non sarà la mancanza di segni straordinari, ma l’indifferenza verso la Parola ricevuta. Il segno ci è ... famigliacristiana.it

L’amore non è mai perduto, ma è un investimento eterno - 23 febbraio 2026Quale grande grazia ci offre la liturgia di oggi con questa pagina del capitolo 25 del Vangelo di Matteo. In queste parole di Gesù sappiamo già su che cosa saremo interrogati quando, al termine del vi ... famigliacristiana.it

Commento al Vangelo del 25 Febbraio - facebook.com facebook

Vangelo e commento di oggi 24 febbraio x.com