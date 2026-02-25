Valditara stanzia 30 milioni per progetti didattici in difesa dell' ambiente | GUARDA

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato un decreto che stanzia 30 milioni di euro per la realizzazione di progetti didattici per promuovere la cura e il rispetto dei parchi e dei beni scolastici da parte degli studenti. “Si tratta di un'azione di grande valore sociale, che le scuole possono realizzare nell'ambito delle attività di educazione civica da svolgere anche in collaborazione con enti locali, associazioni e fondazioni. Inoltre, gli spazi pubblici, una volta riqualificati, potranno essere trasformati in veri e propri ambienti didattici all'aperto”, ha dichiarato il Ministro Valditara. Il Ministro ha, inoltre, emanato una nota per promuovere la cura e la pulizia degli ambienti scolastici, invitando i dirigenti e il personale a sensibilizzare gli alunni e a stabilire pratiche quotidiane da seguire negli istituti, in coerenza con le nuove Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione civica e con lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

