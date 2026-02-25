Usa impongono nuove sanzioni contro petrolio e armi dell' Iran

Donald Trump avrebbe concesso alla diplomazia tempo fino a fine febbraio per trovare un accordo affinché il regime rinunci ai progetti nucleari Resta altissima la tensione in Iran dopo le manifestazioni esplose il 28 dicembre. La repressione avrebbe portato a decine di migliaia di vittime. Trump ha più volte minacciato di intervenire militarmente contro Teheran senza una rinuncia al programma nucleare da parte del regime. I diplomatici di Arabia Saudita, Turchia, Oman e Qatar al lavoro per evitare un'escalation mentre l'Ue ha inserito i Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche. Gli Stati Uniti annunciano nuove sanzioni contro alla vigilia dei colloqui a Ginevra. In quella che il dipartimento del Tesoro ha definito una strategia di "massima pressione" le nuove misure prendono di mira oltre 30 individui, entità e imbarcazioni che facilitano "la vendita illecita di petrolio iraniano", nonché la sua produzione di armi. 🔗 Leggi su Today.it

